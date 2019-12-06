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Казанский «Зенит» одержал вторую победу на клубном ЧМ

05:33
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Казанский «Зенит» переиграл"Лубе Чивитанову" в матче клубного чемпионата мира. Это вторая победа российской команды в трех встречах.

Соперником «Зенита» по 1/2 финала будет «Сада Крузейру», обыгравшая сегодня «Эр-Райян».

Чемпионат мира

Клубы. Мужчины

Группа A

«Лубе Чивитанова» (Италия) — «Зенит-Казань» (Россия) — 2:3 (25:12, 25:23, 12:25, 20:25, 10:15)

«Сада Крузейру» (Бразилия) — «Эр-Райян» (Катар) — 3:0 (25:20, 25:16, 25:17)

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