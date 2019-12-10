Адвокат Нгапета: «Ирвин не совершал сексуального преступления»

Адвокат доигровщика казанского «Зенита» Ирвина Нгапета Югю Буже считает, что бразильский суд закроет дело в отношении волейболиста. Нгапет был задержан в Бразилии полицией во время вечеринки по случаю окончания клубного чемпионата мира. Игрок ударил по ягодицам незнакомую женщину, которая пожаловалась на сексуальные домогательства.

— Это недоразумение, — цитирует AFP адвоката игрока. — В ночном клубе на вечеринке Нгапет сделал жест, спутав незнакомого человека со своей подругой. Конечно, жест можно было счесть неуместным. Поняв свою ошибку, Ирвин тут же извинился. Но этого оказалось мало. Предстоит суд, который должен пояснить, что дело в неловкой шутке. Никакого злого намерения у Нгапета не было. Никакого преступления сексуального характера не может быть установлено. Уверен, что на слушаниях все будет прояснено. Игрок сожалеет об этой истории, которая никак не связана с реальностью и фактами. Ирвин всегда проявлял уважение к женщинам. Он опечален, что доставил кому-то неудобства.