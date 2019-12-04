«Эджзаджибаши» обыграл «Минас» в матче клубного чемпионата мира среди женщин

Турецкий «Эджзаджибаши» в матче группового турнира клубного чемпионата мира обыграл бразильский «Минас» со счетом 3:0.

У турецкого клуба три очка в двух матчах, бразильянки пока не набрали очков.

В следующем матче «Эджзаджибаши» 6 декабря встретится китайским клубом «Гуандун», «Минас» сыграет с итальянским «Чонельяно».

Волейбол

Чемпионат мира. Клубы. Женщины

Группа A

«Эджзаджибаши» (Турция) — «Минас Теннис» (Бразилия) — 3:0 (25:17, 25:23, 25:16)

4 декабря.