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Нгапет, которого арестовали в Бразилии, свобожден под залог

12:42
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Доигровщик казанского «Зенита» Ирвин Нгапет, который был арестован в Бразилии по обвинению в сексуальных домогательствах, освобожден под залог, сообщает Globoesporte. Суд освободил Нгапета под залог в размере 50 тысяч бразильских реалов (около 12 тысяч долларов).

Француз ударил по ягодице одну из женщин на вечеринке по случаю окончания клубного чемпионата мира. Она пожаловалась в полицию, и волейболист был задержан. Сам Нгапет извинился перед женщиной, заявив, что перепутал ее с подругой.

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