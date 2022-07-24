В Перми прошел основной этап первенства России по триатлону

Основной этап первенства России по триатлону завершился в Перми.

«Мы очень горды, что провели первенство России, это было самое масштабное мероприятие в летнем триатлоне за всю историю Пермского края, — цитирует ТАСС президента Федерации триатлона Пермского края Наталью Шкурко. — Мы считаем, что все прошло хорошо, надеюсь Федерация триатлона России выберет Пермский край и для проведения дальнейших соревнований. К сожалению, среди прикамских спортсменов пока нет тех, кто мог бы претендовать на победу — у нас в основном зимний триатлон. Но мы обязательно будем «выращивать» и летний триатлон, потому что это все же олимпийский вид спорта».

Победителями первенства России стали братья Михаил и Григорий Антиповы из Рыбинска (Ярославская область), занявшие первое и второе места соответственно. Брозновую награду соревнований завоевал Денис Колобродов из Волгограда.

Среди девушек чемпионкой соревнований стала Диана Исакова из Москвы, следом за ней финишировала Инна Сысоева из Краснодара. Третье место заняла Ирина Жулдыбина из Москвы.