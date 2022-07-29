Триатлонистка сборной Японии погибла под колесами машины

Спортсменка из олимпийской сборной Японии по триатлону Цудой Миядзаки погибла на сборах во Франции после того, как ее велосипед во время тренировки сбила машина.

Инцидент произошел неподалеку от Орлеана, где 25-летняя триатлонистка находилась на сборах в рамках подготовки к Олимпиаде-2024 в Париже.

Миядзаки в 2019 году выиграла юниорский чемпионат Японии и занимала 14-е место в рейтинге сильнейших триатлонисток Азии. В прошлые выходные она принимала участие в этапе Кубка мира в испанской Понтеведре. Французская полиция проводит расследование обстоятельств смертельной аварии.