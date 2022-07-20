В Калининграде пройдут соревнования по триатлону на полужелезной дистанции

22-23 июля в Зеленоградске состоятся соревнования по триатлону и фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR KALININGRAD 2022.

Плавательный этап пройдет в Балтийском море, температура воды которого в это время года наиболее комфортна для прохождения дистанции. Велоэтап проложен по федеральной трассе «Приморское кольцо», которую на время соревнований перекроют. Беговой полумарафон проложен по живописному променаду вдоль набережной.

В соревнованиях примут участие сильнейшие профессионалы и любители страны.