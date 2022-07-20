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Сегодня, 14:56

В Калининграде пройдут соревнования по триатлону на полужелезной дистанции

Владимир Иванов
Обозреватель
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22-23 июля в Зеленоградске состоятся соревнования по триатлону и фестиваль спорта для всей семьи IRONSTAR KALININGRAD 2022.
Плавательный этап пройдет в Балтийском море, температура воды которого в это время года наиболее комфортна для прохождения дистанции. Велоэтап проложен по федеральной трассе «Приморское кольцо», которую на время соревнований перекроют. Беговой полумарафон проложен по живописному променаду вдоль набережной.
В соревнованиях примут участие сильнейшие профессионалы и любители страны.

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