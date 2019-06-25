Кундиус и Павлова - призеры Европейских игр в прыжках на батуте

Россиянки Ирина Кундиус и Яна Павлова завоевали бронзу Европейских игр в прыжках на батуте. Их результат - 48,140.

Золото взяли белоруски Анна Гончарова и Мария Макаринская (50,230), серебро - украинки Светлана Малькова и Марина Кийко (48,240).

Россия лидирует в медальном зачете Игр, на ее счету 23 золотых, 12 серебряных и 16 бронзовых наград.

Чествования российских призеров Европейских игр регулярно проходят в Доме болельщиков команды России в Минске. Дом работает с 10 утра до позднего вечера (адрес - улица Коммунистическая, 86), там также проходят концерты и проводятся интересные активности для гостей.