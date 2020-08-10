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Жены Песьякова, Карпина, Бабурина и Ионова показали стильное фото. Здесь красиво все

10 августа 2020, 17:59
Супруги игроков и тренера «Ростова». Фото instagram.com
Супруги игроков и тренера «Ростова». Фото instagram.com
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Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала фото с женами одноклубников и главного тренера команды Валерия Карпина.

Вместе с Ксенией также сфотографировались супруги голкипера Егора Бабурина и нападающего Алексея Ионова.

«У ребят своя банда, у нас своя», — написала в Instagram Песьякова.

15 августа «Ростов» сыграет с «Зенитом» в рамках 1-го тура РПЛ.

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