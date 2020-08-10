Жены Песьякова, Карпина, Бабурина и Ионова показали стильное фото. Здесь красиво все
10 августа 2020, 17:59
Ксения Песьякова, супруга вратаря «Ростова» Сергея Песьякова, опубликовала фото с женами одноклубников и главного тренера команды Валерия Карпина.
Вместе с Ксенией также сфотографировались супруги голкипера Егора Бабурина и нападающего Алексея Ионова.
«У ребят своя банда, у нас своя», — написала в Instagram Песьякова.
15 августа «Ростов» сыграет с «Зенитом» в рамках 1-го тура РПЛ.
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