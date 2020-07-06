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Жена Жиркова показала, как отпраздновала чемпионство «Зенита» с мужем

6 июля 2020, 17:42
Юрий Жирков, Инна Жиркова и Бранислав Иванович. Фото instagram.com
Юрий Жирков, Инна Жиркова и Бранислав Иванович. Фото instagram.com
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Инна Жиркова, супруга защитника «Зенита» Юрия Жиркова, опубликовала новые сторис в Instagram. Жена 36-летнего российского футболиста показала, как отпраздновала с мужем досрочное чемпионство сине-бело-голубых.

5 июля «Зенит» победил «Краснодар» (4:2) в матче 26-го тура РПЛ.

На видео Инна вместе с Юрием и защитником Браниславом Ивановичем наливают шампанское в бокалы. На фоне играет музыка.

— Чемпион! — сказала Инна Жиркова на видео и поцеловала своего мужа.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. «Зенит» — чемпион




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