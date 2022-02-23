Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 15:14

Жена Валерия Карпина выпустила новую песню

Жена Валерия Карпина спела с музыкантом Покутным
Роман Шишов
Корреспондент
Дарья Карпина.
Фото Instagram

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина сообщила, что спела дуэтом с музыкантом Андреем Покутным.

«Друзья! Наконец-то наша совместная работа с Андреем Покутным на всех площадках! Приятного прослушивания. Андрей Покутный и Даша Карпина — В разные стороны (2022)», — говорится в сообщении в Instagram.

Публикация от Даша Карпина (@dasha.karpina)

24 марта на стадионе «Динамо» в Москве пройдет полуфинальный стыковой матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.

Победитель 29 марта сыграет с победителем в другой полуфинальной паре — Швеция — Чехия за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

Валерий Карпин
3
1
Читайте также
РПЛ — в топ-3 в мире по трансферным убыткам зимой. Это окно — одно из самых расточительных в России
Как выглядит могила великого бегуна Владимира Куца. Спортсмена хоронили заживо, закидывали крысами и у него были обморожены ноги
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Я не всегда такая». Месси отписался от аргентинской актрисы после просмотра ее сторис

«Уф, как грудь выросла». Гимнастка Солдатова выложила фото в обтягивающем красном платье
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости