Жена Валерия Карпина выпустила новую песню

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России Валерия Карпина сообщила, что спела дуэтом с музыкантом Андреем Покутным.

«Друзья! Наконец-то наша совместная работа с Андреем Покутным на всех площадках! Приятного прослушивания. Андрей Покутный и Даша Карпина — В разные стороны (2022)», — говорится в сообщении в Instagram.

24 марта на стадионе «Динамо» в Москве пройдет полуфинальный стыковой матч чемпионата мира 2022 года между сборными России и Польши.

Победитель 29 марта сыграет с победителем в другой полуфинальной паре — Швеция — Чехия за право сыграть на чемпионате мира 2022 года в Катаре.