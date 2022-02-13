Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Женская лига

Сегодня, 20:15

«Я не всегда такая». Месси отписался от аргентинской актрисы после просмотра ее сторис

Месси отписался от аргентинской актрисы после просмотра ее сторис Instagram
Лали Эспосито.
Фото Twitter

Капитан сборной Аргентины и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отписался в Instagram от аккаунта аргентинской актрисы и певицы Лали Эспосито.

«Я загрузила что-то странное и смешное из жизни — и вдруг вижу, что Лео Месси это увидел. Меня это немного смутило, хотя я сама добавила его в список лучших друзей. Как я могу не добавить соотечественника номер один в мире? Но я не ожидала, что кто-то из футбольных звезд найдет время, чтобы увидеть это», — цитирует Эспосито Ole со ссылкой на ТВ-шоу El Hormiguero

Девушка добавила: «Лео, клянусь, я не всегда такая. Я люблю тебя! Лео, если ты думаешь, что я не в порядке: ты прав, но не отписывайся от меня».

Актриса с детства связана с футболом, ведь ее отец Карлос Эспосито — футбольный тренер, а брат — бывший мини-футболист.

Лионель Месси
4
3
Читайте также
«Похоже, Норвегия так ничему и не научилась». Как скандинавы отреагировали на победу наших лыжников в эстафете
Елена Вяльбе - из Пекина: «Медалям наших лыжников я радуюсь даже больше, чем когда-то – своим»
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Солнышко наше, какая же красивая». Фанаты в восторге от внешнего вида повзрослевшей Загитовой
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости