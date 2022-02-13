«Я не всегда такая». Месси отписался от аргентинской актрисы после просмотра ее сторис

Капитан сборной Аргентины и нападающий «ПСЖ» Лионель Месси отписался в Instagram от аккаунта аргентинской актрисы и певицы Лали Эспосито.

«Я загрузила что-то странное и смешное из жизни — и вдруг вижу, что Лео Месси это увидел. Меня это немного смутило, хотя я сама добавила его в список лучших друзей. Как я могу не добавить соотечественника номер один в мире? Но я не ожидала, что кто-то из футбольных звезд найдет время, чтобы увидеть это», — цитирует Эспосито Ole со ссылкой на ТВ-шоу El Hormiguero

Девушка добавила: «Лео, клянусь, я не всегда такая. Я люблю тебя! Лео, если ты думаешь, что я не в порядке: ты прав, но не отписывайся от меня».

Актриса с детства связана с футболом, ведь ее отец Карлос Эспосито — футбольный тренер, а брат — бывший мини-футболист.