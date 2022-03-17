Жена Карпина показала, как главный тренер «Ростова» и сборной России проводит время с дочками

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Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

Дарья показала, как Валерий проводит время с дочками.

«Папа дома, а завтра опять на поезд», — написала Дарья.

10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет в Москве с 21 по 27 марта.