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Сегодня, 16:25

Жена Карпина показала, как главный тренер «Ростова» и сборной России проводит время с дочками

Руслан Абушкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Валерий Карпин с семьей.
Фото Instagram

Жена главного тренера «Ростова» и сборной России Валерия Карпина Дарья опубликовала новый пост в своем Telegram-канале.

Дарья показала, как Валерий проводит время с дочками.

«Папа дома, а завтра опять на поезд», — написала Дарья.

10 марта Карпин продлил контракт со сборной России до конца 2022 года и возглавил «Ростов».

Учебно-тренировочный сбор национальной команды пройдет в Москве с 21 по 27 марта.

Валерий Карпин
Сборная России по футболу
ФК Ростов
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