«Талия просто пушечка». Гимнастка Севастьянова выложила фото в персиковом платье
Российская гимнастка Севастьянова опубликовала фото в персиковом платье с вырезом
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала в Instagram новый пост. Российская спортсменка показала подписчикам фото в персиковом платье на каблуках.
«Талия просто пушечка», — отреагировал один из пользователей в комментариях под снимком Севастьяновой.
«Шикарная», — написал другой подписчик.
Гимнастка также два раза становилась чемпионкой Европы в 2012 году.
Каролина Севастьянова завершила профессиональную карьеру после летних Игр-2012 в Лондоне.
Каролина Севастьянова.
Фото Instagram
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