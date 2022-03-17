«Талия просто пушечка». Гимнастка Севастьянова выложила фото в персиковом платье

Российская гимнастка Севастьянова опубликовала фото в персиковом платье с вырезом

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала в Instagram новый пост. Российская спортсменка показала подписчикам фото в персиковом платье на каблуках.

«Талия просто пушечка», — отреагировал один из пользователей в комментариях под снимком Севастьяновой.

«Шикарная», — написал другой подписчик.

Гимнастка также два раза становилась чемпионкой Европы в 2012 году.

Каролина Севастьянова завершила профессиональную карьеру после летних Игр-2012 в Лондоне.