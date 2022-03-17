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«Талия просто пушечка». Гимнастка Севастьянова выложила фото в персиковом платье

Российская гимнастка Севастьянова опубликовала фото в персиковом платье с вырезом
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
Читать «СЭ» в
Каролина Севастьянова.
Фото Instagram

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала в Instagram новый пост. Российская спортсменка показала подписчикам фото в персиковом платье на каблуках.

«Талия просто пушечка», — отреагировал один из пользователей в комментариях под снимком Севастьяновой.

«Шикарная», — написал другой подписчик.

Гимнастка также два раза становилась чемпионкой Европы в 2012 году.

Каролина Севастьянова завершила профессиональную карьеру после летних Игр-2012 в Лондоне.

Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова.
Фото Instagram
Каролина Севастьянова
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