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Сегодня, 13:44

«Как похорошела, с ума сойти». Загитова выложила видео тренировки в шортах

Алина Загитова выложила видео с тренировки
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Instagram

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новое видео в своем Telegram-канале.

Спортсменка опубликовала ролик, в котором она выполняет растяжку в черном костюме и шортах.

«Как похорошела, с ума сойти», — отметил один из подписчиков в комментариях под постом.

«Она такая красивая...» — добавил другой подписчик.

«Самая красивая девушка-спортсменка, от вида которой всегда радуются миллионы глаз», — написал еще один пользователь.

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Алина Загитова
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