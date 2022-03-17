«Как похорошела, с ума сойти». Загитова выложила видео тренировки в шортах
Алина Загитова выложила видео с тренировки
Российская фигуристка Алина Загитова выложила новое видео в своем Telegram-канале.
Спортсменка опубликовала ролик, в котором она выполняет растяжку в черном костюме и шортах.
«Как похорошела, с ума сойти», — отметил один из подписчиков в комментариях под постом.
«Она такая красивая...» — добавил другой подписчик.
«Самая красивая девушка-спортсменка, от вида которой всегда радуются миллионы глаз», — написал еще один пользователь.
Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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