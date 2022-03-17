«Как похорошела, с ума сойти». Загитова выложила видео тренировки в шортах

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новое видео в своем Telegram-канале.

Спортсменка опубликовала ролик, в котором она выполняет растяжку в черном костюме и шортах.

«Как похорошела, с ума сойти», — отметил один из подписчиков в комментариях под постом.

«Она такая красивая...» — добавил другой подписчик.

«Самая красивая девушка-спортсменка, от вида которой всегда радуются миллионы глаз», — написал еще один пользователь.

Загитова — олимпийская чемпионка, а также чемпионка мира и Европы. Она приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.