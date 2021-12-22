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«Желаю Оле счастья». Тарасов ответил на высказывание Бузовой

10:20
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram
Дмитрий Тарасов. Фото Instagram
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Футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал слова бывшей супруги Ольги Бузовой, которые она сказала на вручении премии Fashion TV.

«А ответ мой будет очень прост: я желаю Оле счастья, найти такую же любовь, которую нашел я: я люблю свою жену, своих детей, спасибо тебе за все, моя любимая», — сказал Тарасов на церемонии вручения.

Бузова на премии Fashion TV обратилась к Тарасову и сказала, что футболист кусает локти и думает: «Какой же я дурак. Как я мог ее просрать».

Напомним, Тарасов и Бузова поженились в 2012 году, а в 2016 году звездная пара развелась.

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Анна Горшкова все материалы автора
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