«Желаю Оле счастья». Тарасов ответил на высказывание Бузовой

Футболист Дмитрий Тарасов прокомментировал слова бывшей супруги Ольги Бузовой, которые она сказала на вручении премии Fashion TV.

«А ответ мой будет очень прост: я желаю Оле счастья, найти такую же любовь, которую нашел я: я люблю свою жену, своих детей, спасибо тебе за все, моя любимая», — сказал Тарасов на церемонии вручения.

Бузова на премии Fashion TV обратилась к Тарасову и сказала, что футболист кусает локти и думает: «Какой же я дурак. Как я мог ее просрать».

Напомним, Тарасов и Бузова поженились в 2012 году, а в 2016 году звездная пара развелась.