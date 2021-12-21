«Говорю же, зануда». Дарья Карпина назвала нелюбимую черту мужа

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и его жена Дарья рассказали об отношениях в совместном интервью программе «Все на матч».

В одном из моментов Карпин отметил, что для него важно, что все должно быть четко: «Рубашки по цвету висеть от светлых к темным».

«Говорю же, зануда», — отреагировала Дарья Карпина с улыбкой после реплики мужа.

В другой части разговора тренер вспомнил, как отпустил жену на съемки клипа.

«Но сидела бы она дома, о чем с ней говорить тогда — как дети поели и покакали?» — при этом задался вопросом специалист.

«Бросила меня с тремя детьми, уехала на два дня снимать клип, чуть не утонула... Но сам же отпустил!« — заметил Карпин.

«Вот и не ной», — отреагировала Дарья, после чего в эфире показали ее клип на песню «Ты мой алкоголь».

При этом залогом семейного счастья Дарья назвала стремление познавать друга друга, искренне интересоваться делами и одинаковое чувство юмора.

Также Карпин рассказал, что любит, когда жена поет в караоке песни Уитни Хьюстон и других исполнителей ее уровня.