«Очень важно, чтобы спинка была крепкой». Солдатова показала видео из спортзала

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала ряд сторис в Instagram. 23-летняя спортсменка показала видео того, как занимается в спортзале.

На девушке надет стильный обтягивающий спортивный костюм, подчеркивающий ее фигуру.

«Очень важно, чтобы спинка всегда была крепкой», — подписала ролик спортсменка.

Сторис Александры Солдатовой. Фото Instagram

Сторис Александры Солдатовой. Фото Instagram