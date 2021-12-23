Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

«Очень важно, чтобы спинка была крепкой». Солдатова показала видео из спортзала

13:20
Александра Солдатова. Фото Instagram Сторис Александры Солдатовой. Фото Instagram Сторис Александры Солдатовой. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
Теги:

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала ряд сторис в Instagram. 23-летняя спортсменка показала видео того, как занимается в спортзале.

На девушке надет стильный обтягивающий спортивный костюм, подчеркивающий ее фигуру.

«Очень важно, чтобы спинка всегда была крепкой», — подписала ролик спортсменка.

Сторис Александры Солдатовой. Фото Instagram
Сторис Александры Солдатовой. Фото Instagram
Сторис Александры Солдатовой. Фото Instagram
Сторис Александры Солдатовой. Фото Instagram

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Виктория Кравченко все материалы автора
Читайте также
Мечты Овечкина и Малкина сорвались в пропасть. НХЛ не едет на Олимпиаду
Стало известно о требовании Евросоюза к Киеву освободить Медведчука
0
Реклама