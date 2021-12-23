«Очень важно, чтобы спинка была крепкой». Солдатова показала видео из спортзала
13:20
Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала ряд сторис в Instagram. 23-летняя спортсменка показала видео того, как занимается в спортзале.
На девушке надет стильный обтягивающий спортивный костюм, подчеркивающий ее фигуру.
«Очень важно, чтобы спинка всегда была крепкой», — подписала ролик спортсменка.
Сторис Александры Солдатовой. Фото Instagram
Сторис Александры Солдатовой. Фото Instagram
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю