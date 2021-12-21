«Я тебя не вижу и слава богу». Бузова обратилась к Тарасову на светской вечеринке

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова на церемонии вручения премии канала FashionTV обратилась к своему бывшему мужу, экс-полузащитнику «Локомотива» и «Рубина» Дмитрию Тарасову.

Раньше они старались избегать друг друга на публичных вечеринках. Бузова получила премию «Икона стиля» и выступила с речью.

«Мне сказали, что в этом зале сидит мой бывший муж, — сказала Бузова. — (Тарасов помахал рукой). — Я тебя не вижу и слава богу, конечно. Он машет с галерки. Как всегда. Если раньше Дмитрий Тарасов кусал локти, сидя дома, то сейчас он воочию, глядя на икону стиля и самую популярную девушку страны, кусает локти и думает: «Какой же я дурак. Как я мог ее просрать».

Напомним, Тарасов и Бузова поженились в 2012 году. Чтобы быть вместе с телеведущей, футболист расстался с первой супругой, в браке с которой у него родилась дочь Ангелина.

Брак продлился четыре года — в 2016 году звездная пара подала на развод. Бузова подозревала, что супруг ей изменяет. Тарасов заявил, что он мечтал о детях и тихой семейной жизни, а жена была постоянно занята.