Жаркий ответ невесте Роналду. Жена Месси показала фото в провокационном бикини

Антонелла Рокуццо, супруга капитана «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала фото в черном бикини в своем Instagram.

«Летние воскресенья», — написала в Instagram Рокуццо.

Антонелла и Лионель воспитывают трех сыновей: Тьяго (родился в 2012 году), Матео (2015) и Чиро (2018).

Ранее невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду показала откровенные снимки на яхте.

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