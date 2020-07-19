Жаркий ответ невесте Роналду. Жена Месси показала фото в провокационном бикини
16:45
Антонелла Рокуццо, супруга капитана «Барселоны» Лионеля Месси, опубликовала фото в черном бикини в своем Instagram.
«Летние воскресенья», — написала в Instagram Рокуццо.
Антонелла и Лионель воспитывают трех сыновей: Тьяго (родился в 2012 году), Матео (2015) и Чиро (2018).
Ранее невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду показала откровенные снимки на яхте.
«Акуна матата». Невеста Роналду поразила откровенными фотографиями
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