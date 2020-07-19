  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Женская лига

«Акуна матата». Невеста Роналду поразила откровенными фотографиями

14:37
Джорджина Родригес. Фото Instagram.
Джорджина Родригес. Фото Instagram.
Теги:

Джорджина Родригес, невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовала новые фотографии в Instagram. На фото она сначала на морском берегу, а затем на яхте.

Hakuna matata ???

Публикация от Georgina Rodr?guez (@georginagio)

«Акуна матата», — написала Родригес в Instagram. В переводе с суахили это означает «нет проблем».

Возлюбленный Родригес сейчас находится в расположении «Ювентуса» и готовится к очередному матчу чемпионата Италии. В 35-м туре «Юве» предстоит сыграть с «Лацио». Игра пройдет в Турине 20 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир