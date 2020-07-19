«Акуна матата». Невеста Роналду поразила откровенными фотографиями

Джорджина Родригес, невеста форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду опубликовала новые фотографии в Instagram. На фото она сначала на морском берегу, а затем на яхте.

«Акуна матата», — написала Родригес в Instagram. В переводе с суахили это означает «нет проблем».

Возлюбленный Родригес сейчас находится в расположении «Ювентуса» и готовится к очередному матчу чемпионата Италии. В 35-м туре «Юве» предстоит сыграть с «Лацио». Игра пройдет в Турине 20 июля и начнется в 22.00 по московскому времени.