Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии на свое 23-летие

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Девушка снялась в откровенной фотосессии на свое 23-летие. Она выложила снимки в черном платье с открытым верхом.

Евгения Медведева. Фото Соцсети

Евгения Медведева. Фото Соцсети

18 ноября стало известно, что в России сняли документальный фильм о Медведевой. На данный момент создатели ведут переговоры о премьере фильма.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).