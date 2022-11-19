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Сегодня, 10:35

Евгения Медведева снялась в откровенной фотосессии на свое 23-летие

Анна Горшкова
Корреспондент
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Евгения Медведева.
Фото Соцсети

Российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях.

Девушка снялась в откровенной фотосессии на свое 23-летие. Она выложила снимки в черном платье с открытым верхом.

Евгения Медведева. Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Фото Соцсети
Евгения Медведева. Фото Соцсети
Евгения Медведева.
Фото Соцсети

18 ноября стало известно, что в России сняли документальный фильм о Медведевой. На данный момент создатели ведут переговоры о премьере фильма.

Медведева является двукратным серебряным призером Олимпийских игр-2018 в Пхенчхане. Кроме того, она двукратная чемпионка мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Евгения Медведева
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