Секс-символ ММА Ванзант похвасталась большими ягодицами в белье
Боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новые откровенные фотографии в своих социальных сетях.
28-летняя спортсменка продемонстрировала большие ягодицы в нижнем белье.
Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети
Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети
11 июля 2020 года Ванзант проиграла Аманде Рибас на UFC 251, после чего покинула промоушен с рекордом 8-5-0. Она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, где провела два поединка, оба из которых проиграла.
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