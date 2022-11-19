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Сегодня, 12:20

Секс-символ ММА Ванзант похвасталась большими ягодицами в белье

Анна Горшкова
Корреспондент
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Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети

Боец ММА Пейдж Ванзант опубликовала новые откровенные фотографии в своих социальных сетях.

28-летняя спортсменка продемонстрировала большие ягодицы в нижнем белье.

Пейдж Ванзант. Фото Соцсети
Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети

Пейдж Ванзант. Фото Соцсети
Пейдж Ванзант.
Фото Соцсети

11 июля 2020 года Ванзант проиграла Аманде Рибас на UFC 251, после чего покинула промоушен с рекордом 8-5-0. Она перешла в лигу кулачных боев Bare Knuckle FC, где провела два поединка, оба из которых проиграла.

Пейдж Ванзант
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