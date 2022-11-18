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Сегодня, 13:47

В России сняли документальный фильм о Евгении Медведевой

Виктория Кравченко
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Евгения Медведева.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Представители медиагруппы «Красный квадрат» сообщили, что завершены съемки документального фильма «Медведева против Медведевой» о российской фигуристке Евгении Медведевой.

«Это не обычное спортивное кино, а честный и откровенный рассказ о жизни одной из самых закрытых чемпионок нашей страны», — рассказали ТАСС в пресс-службе проекта.

Съемки начались в мае 2019 года. В сюжет вошли тренировки Медведевой, как она готовится к новым номерам и то, как она живет.

«Медведева против Загитовой», «Медведева против Трусовой». Я была не против кого-то, а против самой себя. Меняла свое тело, преодолевала страхи. Я всегда была Медведевой против Медведевой. Смотрю в зеркало и работаю против этого человека», — говорила фигуристка.

В фильме также будет рассказано о ее работе с тренером Этери Тутберидзе и о планах и перспективах, которые появляются после большого спорта.

На данный момент создатели ведут переговоры о премьере фильма.

Источник: https://tass.ru/sport/16365025
Фигурное катание
Евгения Медведева
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