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Певицу МакSим ввели в состояние искусственной комы

13:57
Певица МакSим. Фото Twitter
Певица МакSим. Фото Twitter

Певица Марина Максимова, известная как МакSим, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в состояние искусственной комы, информирует Mash. При этом тест на коронавирус показал отрицательный результат.

Несколько дней назад девушку госпитализировали с пневмонией в частную клинику в Москве. У певицы поражено 40 процентов легких, и присутствуют все симптомы вируса, несмотря на то, что ПЦР-тест был отрицательным.

По словам врачей, еще вчера она могла самостоятельно разговаривать, но состояние певицы ухудшается.

Один из главных хитов МакSим — песня «Знаешь ли ты» — очень популярен среди фанатов «Спартака», и болельщики красно-белых регулярно исполняют данную песню на трибунах.

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