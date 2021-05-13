Олимпийская чемпионка Севастьянова опубликовала фото в откровенном белом платье
13:20
Олимпийская чемпионка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.
26-летняя спортсменка выложила фотографии на пляже в белом платье.
Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне спортсменка приняла решение завершить профессиональную карьеру.
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