Теннисистка Жук показала подписчикам фото в черном ливчике
08:13
Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала новый пост в Instagram.
На фото девушка сняла кофту и показала черное нижнее белье.
Софья Жук, которая стала победительницей юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде, закончила карьеру в 2020 году из-за травмы.
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