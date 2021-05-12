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Теннисистка Жук показала подписчикам фото в черном ливчике

08:13
Софья Жук. Фото Instagram
Софья Жук. Фото Instagram
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Бывшая теннисистка Софья Жук опубликовала новый пост в Instagram.

На фото девушка сняла кофту и показала черное нижнее белье.

Публикация от Sofya Zhuk (@sofya_zhuk)

Софья Жук, которая стала победительницей юниорского турнира Большого шлема в одиночном разряде, закончила карьеру в 2020 году из-за травмы.

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