Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Новости   //    Женская лига

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мамун сменила имидж

19:16
Маргарита Мамун. Фото Instagram
Маргарита Мамун. Фото Instagram
Теги:

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике-2016 Маргарита Мамун выложила новый пост в Instagram.

25-летняя россиянка перекрасила волосы в белый цвет и предстала в новом имидже. Она сравнила себя с американской певицей Билли Айлиш в соцсетях.

Мамун также является семикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.

Женская лига: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
5
Офсайд




Загрузка...