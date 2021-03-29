Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мамун сменила имидж
19:16
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике-2016 Маргарита Мамун выложила новый пост в Instagram.
25-летняя россиянка перекрасила волосы в белый цвет и предстала в новом имидже. Она сравнила себя с американской певицей Билли Айлиш в соцсетях.
Мамун также является семикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.
2
Зачет
vs
5
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю
Загрузка...