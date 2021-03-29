Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Мамун сменила имидж

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике-2016 Маргарита Мамун выложила новый пост в Instagram.

25-летняя россиянка перекрасила волосы в белый цвет и предстала в новом имидже. Она сравнила себя с американской певицей Билли Айлиш в соцсетях.

Мамун также является семикратной чемпионкой мира и четырехкратной чемпионкой Европы.