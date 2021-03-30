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Олимпийская чемпионка Севастьянова показала невероятную растяжку

08:45
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Бывшая российская гимнастка Каролина Севастьянова 22 марта опубликовала новое фото в Instagram.

25-летняя Севастьянова опубликовала фото с занятия спортом, показав невероятную растяжку.

«Еще могу», — подписала публикацию спортсменка.

Каролина Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Олимпиады в Лондоне Севастьянова приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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