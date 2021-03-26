«Мою собаку стригли целых 3 часа». Жена российского хоккеиста рассказала о неудобстве жизни в США

Жена российского хоккеиста «Анахайма» Александра Волкова, Вероника Волкова рассказала о неприятном случае, который произошел с ней в США.

«В том году, когда мы еще жили в другом штате, я нашла с виду очень милую контору и записала пса на стрижку. Отзывы были отличные! И фотки питомцев до/после тоже нормальные. Вот мы пришли, я отдала пса и мне сказали, что будут стричь его часа 3. Это меня смутило, так как обычно это происходит за час-полтора. Ну, думаю, ладно. Может такая загруженность. Мы обсудили все, что я хочу видеть, показала картинки из интернета, меня поняли, и я ушла.



Прихожу и вижу лысую собаку! Я расплакалась, мне стало в буквальном смысле плохо от увиденного. За это я еще и отдала 110 долларов! В итоге собаку стриг не тот, кому я объясняла. Думаете, хоть кто-то извинился? Нет! На просьбу вернуть деньги на меня начали орать, винить в том, что это я не так объяснила, чуть ли не тыкать пальцем в лицо и выгонять. Вот такой грустный опыт, который подкосил меня немного», — написала у себя в Telegram-канале Волкова.

Супруга хоккеиста опубликовала фотографии собаки до и после стрижки.

«А вот и фото до/после. Неплохо так, да? Приносите свою собаку, за 110 баксов мы ее изуродуем», — добавила Волкова.

Фотографии собаки Волковой до и после стрижки. Фото Telegram-канал Вероники Волковой.

25 марта «Тампа» обменяла Александра Волкова в «Анахайм». В сезоне-2020/21 россиянин сыграл в 19 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 5 (3+2) очков.