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Мамаев подарил своей новой девушке кольцо с бриллиантом

20:44
Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото Instagram
Павел Мамаев и Надежда Санько. Фото Instagram
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Полузащитник «Химок» Павел Мамаев обручился со своей новой девушкой — Надеждой Санько.

Павел сделал предложение Санько, которая, к слову, была когда-то подругой его бывшей жены.

Публикация от Надежда (@nadihope)

Напомним, что весной прошлого года Санько брала интервью у тогда еще супруги Павла. По словам модели, блондинка постепенно втерлась к ней в доверие, их отношения из приятельских превратились в дружеские. Алана начала откровенно рассказывать о проблемах в браке и муже. Она считает, что так Надежда попросту подбиралась к Мамаеву, чтобы занять ее место.

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Иван Шитик все материалы автора
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