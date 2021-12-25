Мамаев подарил своей новой девушке кольцо с бриллиантом

Полузащитник «Химок» Павел Мамаев обручился со своей новой девушкой — Надеждой Санько.

Павел сделал предложение Санько, которая, к слову, была когда-то подругой его бывшей жены.

Напомним, что весной прошлого года Санько брала интервью у тогда еще супруги Павла. По словам модели, блондинка постепенно втерлась к ней в доверие, их отношения из приятельских превратились в дружеские. Алана начала откровенно рассказывать о проблемах в браке и муже. Она считает, что так Надежда попросту подбиралась к Мамаеву, чтобы занять ее место.