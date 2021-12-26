Итальянская теннисистка Джорджи опубликовала фото в белом нижнем белье

Итальянская теннисистка Камила Джорджи опубликовала новый пост в Instagram.

29-летняя спортсменка выложила фото на кровати в белом нижнем белье.

33-я ракетка мира и первая ракетка Италии в августе 2021 года стала победительницей турнира в Монреале. Это первая победа итальянки на турнире WTA 1000. На US Open-2021 Джорджи уступила Симоне Халеп в первом круге.