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Итальянская теннисистка Джорджи опубликовала фото в белом нижнем белье

05:00
Камила Джорджи. Фото Instagram
Камила Джорджи. Фото Instagram

Итальянская теннисистка Камила Джорджи опубликовала новый пост в Instagram.

29-летняя спортсменка выложила фото на кровати в белом нижнем белье.

Публикация от ? Camila Giorgi ? (@camila_giorgi_official)

33-я ракетка мира и первая ракетка Италии в августе 2021 года стала победительницей турнира в Монреале. Это первая победа итальянки на турнире WTA 1000. На US Open-2021 Джорджи уступила Симоне Халеп в первом круге.

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Сергей Разин все материалы автора
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