Гимнастка Севастьянова показала фото в прозрачном платье
19:01
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram, поздравив подписчиков с Рождеством.
26-летняя девушка показала снимок в прозрачном белом платье и розовом купальнике.
«Счастливого Рождества», — подписала фото спортсменка.
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю