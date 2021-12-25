Гимнастка Севастьянова показала фото в прозрачном платье

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram, поздравив подписчиков с Рождеством.

26-летняя девушка показала снимок в прозрачном белом платье и розовом купальнике.

«Счастливого Рождества», — подписала фото спортсменка.

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады в Лондоне в 2012 году.