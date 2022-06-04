Бывшая российская теннисистка Анна Курникова рассказала, чем ее привлек испанский певец Энрике Иглесиас.

«Я люблю уверенность в отношениях. Что меня привлекло в Энрике? Он очень... Красивый? Это играет роль в первые пять минут. А потом уже абсолютно неважно! Главное, что за этим первым впечатлением следует. Мне нравится в Энрике то, что у него очень мощный стимул — в жизни, в творчестве. Он хочет многого добиться. Он смотрит вперед, а не сидит и плюет в потолок, как некоторые. У него много идей. С ним очень интересно разговаривать. С ним не скучно. Он и меня стимулирует действовать», — приводит слова Курниковой teleprogramma.pro.

Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом с конца 2001 года, пара познакомилась во время съемок его клипа на песню Escape. У них трое детей: близнецы, сын Николас и дочь Люси, родились 16 декабря 2017-го, и дочь Мэри (Мария) — 30 января 2020-го.