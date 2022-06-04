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Сегодня, 10:25

«Вот это тыквы». Бывшая жена Кокорина выложила фото в очень коротком черном платье

Дарья Валитова опубликовала фото в коротком черном платье
Читать «СЭ» в
Дарья Валитова.
Фото Соцсети

Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Валитова выложила фото в коротком черном платье.

Дарья Валитова. Фото Соцсети
Дарья Валитова.
Соцсети

Подписчики оценили образ Валитовой: «Любовь», «Вот это тыквы», «Дарья, вы как всегда огонь», «Красотка», «Идеальная».

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.

Александр Кокорин
Дарья Валитова
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