«Вот это тыквы». Бывшая жена Кокорина выложила фото в очень коротком черном платье

Дарья Валитова, бывшая супруга российского форварда «Фиорентины» Александра Кокорина, опубликовала новый пост в своих соцсетях.

Валитова выложила фото в коротком черном платье.

Дарья Валитова. Соцсети

Подписчики оценили образ Валитовой: «Любовь», «Вот это тыквы», «Дарья, вы как всегда огонь», «Красотка», «Идеальная».

Валитова и Кокорин находились в отношениях с 2014 года. У пары есть сын Майкл. В декабре 2021 года Валитова сообщила, что рассталась с футболистом.