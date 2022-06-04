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«Я долгое время была с Федоровым». Курникова рассказала, сколько у нее было мужчин

Российская теннисистка Курникова рассказала о своих отношениях
Читать «СЭ» в
Сергей Федоров и Анна Курникова.

Бывшая российская теннисистка Анна Курникова рассказала о своих отношениях с мужчинами.

«Вас, может быть, это удивит, но у меня небольшой опыт в отношениях с мужчинами — я говорю о личных отношениях. Я была очень длительное время с Сергеем Федоровым. И сейчас вот с Энрике, мы вместе уже достаточно долго. Я не люблю ничего менять. Я люблю стабильность», — приводит слова Курниковой teleprogramma.pro.

Федоров и Курникова встречались с 1996 года. Хоккеист утверждал, что они поженились в 2001 году и развелись в 2003-м, однако сама Курникова отрицает, что была замужем за Федоровым.

Курникова состоит в отношениях с певцом Энрике Иглесиасом с конца 2001 года, пара познакомилась во время съемок его клипа на песню Escape. У них трое детей: близнецы, сын Николас и дочь Люси, родились 16 декабря 2017-го, и дочь Мэри (Мария) — 30 января 2020-го.

Сергей Федоров
Анна Курникова
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