«Какие вы милые». Фото гимнастки Солдатовой с кошечкой оценили пользователи
10:18
Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. Девушка выложила снимки из постели в обнимку со своим котом.
«Кисунечка мой любимый или доброе утро! Как настроение, какие планы на выходной?» — подписала фото Солдатова.
Подписчики не остались равнодушными от снимка девушки и оставили приятные комментарии.
«Какие вы милые».
«Без кота — и жизнь не та».
«Какая прелесть, глаз не оторвать от вас».
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
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