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«Какие вы милые». Фото гимнастки Солдатовой с кошечкой оценили пользователи

10:18
Александра Солдатова. Фото Никита Успенский., «СЭ»
Александра Солдатова. Фото Никита Успенский., «СЭ»
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Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. Девушка выложила снимки из постели в обнимку со своим котом.

«Кисунечка мой любимый или доброе утро! Как настроение, какие планы на выходной?» — подписала фото Солдатова.

Подписчики не остались равнодушными от снимка девушки и оставили приятные комментарии.

«Какие вы милые».

«Без кота — и жизнь не та».

«Какая прелесть, глаз не оторвать от вас».

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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