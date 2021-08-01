«Какие вы милые». Фото гимнастки Солдатовой с кошечкой оценили пользователи

Российская гимнастка Александра Солдатова опубликовала новые фотографии на своей странице в Instagram. Девушка выложила снимки из постели в обнимку со своим котом.

«Кисунечка мой любимый или доброе утро! Как настроение, какие планы на выходной?» — подписала фото Солдатова.

Подписчики не остались равнодушными от снимка девушки и оставили приятные комментарии.

«Какие вы милые».

«Без кота — и жизнь не та».

«Какая прелесть, глаз не оторвать от вас».