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Загитова опубликовала новую фотосессию в белом пиджаке и красной помаде

02:20
Алина Загитова. Фото Instagram
Алина Загитова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram.

Спортсменка выложила фотографии в белом пиджаке и красной помаде.

Публикация от Alina Zagitova (@azagitova)

19-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года.

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Сергей Разин все материалы автора

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