Загитова опубликовала новую фотосессию в белом пиджаке и красной помаде
02:20
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала новый пост в Instagram.
Спортсменка выложила фотографии в белом пиджаке и красной помаде.
19-летняя фигуристка объявила о приостановке карьеры в декабре 2019 года.
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