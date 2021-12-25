Новое фото Севастьяновой вызвало восторг у подписчиков в Instagram
08:26
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.
26-летняя девушка на снимке позирует в облегающем платье.
«Вечер», — подписала фото Каролина.
Подписчики остались в восторге от образа гимнастки и оставили множество комментариев.
Севастьянова явялется олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады 2012 года в Лондоне.
Читайте также
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю