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Новое фото Севастьяновой вызвало восторг у подписчиков в Instagram

08:26
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новое фото в Instagram.

26-летняя девушка на снимке позирует в облегающем платье.

«Вечер», — подписала фото Каролина.

Подписчики остались в восторге от образа гимнастки и оставили множество комментариев.

Севастьянова явялется олимпийской чемпионкой 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье. Она завершила карьеру после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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Роман Шишов все материалы автора
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