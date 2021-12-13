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«Неземная». Гимнастка Солдатова показала акробатическое видео в бассейне в бикини

Гимнастка Солдатова опубликовала видео в бассейне и похвасталась растяжкой
09:20
Александра Солдатова. Фото Instagram
Александра Солдатова. Фото Instagram
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Российская гимнастка Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала архивное видео ее отдыха на Мальдивах.

Девушка с помощью акробатического упражнения изящно прыгнула в бассейн, показав, насколько она гибкая, и подчеркнув хорошую растяжку. Одета 23-летняя гимнастка была в бирюзовый купальник.

«Холодно в Москве. Согреваемся теплыми воспоминаниями», — подписала ролик Солдатова.

«Саша, какие же у вас необыкновенные данные! Неземная красота!» — отреагировал один из подписчиков в комментариях.

Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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