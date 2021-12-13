«Неземная». Гимнастка Солдатова показала акробатическое видео в бассейне в бикини
Гимнастка Солдатова опубликовала видео в бассейне и похвасталась растяжкой
09:20
Российская гимнастка Александра Солдатова в своем Instagram опубликовала архивное видео ее отдыха на Мальдивах.
Девушка с помощью акробатического упражнения изящно прыгнула в бассейн, показав, насколько она гибкая, и подчеркнув хорошую растяжку. Одета 23-летняя гимнастка была в бирюзовый купальник.
«Холодно в Москве. Согреваемся теплыми воспоминаниями», — подписала ролик Солдатова.
«Саша, какие же у вас необыкновенные данные! Неземная красота!» — отреагировал один из подписчиков в комментариях.
Солдатова — четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике. 24 декабря 2020 года она объявила о завершении карьеры.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю