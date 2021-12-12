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Жена Малкина Анна Кастерова показала на видео подтягивания в обтягивающих леггинсах

21:44
Анна Кастерова. Фото Instagram
Анна Кастерова. Фото Instagram
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Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в сториз Instagram показала, как она тренируется.

Девушка подтягивается в леггинсах на специальном тренажере.

Евгений Малкин и Анна Кастерова в браке с 2016 года. Пара воспитывает сына Никиту.

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