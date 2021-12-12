Жена Малкина Анна Кастерова показала на видео подтягивания в обтягивающих леггинсах
21:44
Анна Кастерова, супруга российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина, в сториз Instagram показала, как она тренируется.
Девушка подтягивается в леггинсах на специальном тренажере.
Евгений Малкин и Анна Кастерова в браке с 2016 года. Пара воспитывает сына Никиту.
Новое видео Анны Кастеровой pic.twitter.com/42e2edA8Dp— Алексей Лазуткин (@lazutkin88) December 12, 2021
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