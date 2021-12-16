«Какие ножки». Гимнастка Севастьянова выложила фото в черной обтягивающей юбке

Российская художественная гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.

Спортсменка выложила фотографию в черной обтягивающей юбке.

«Какие ножки!» — отреагировал один из подписчиков гимнастки в комментариях.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне гимнастка приняла решение завершить профессиональную карьеру.