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«Какие ножки». Гимнастка Севастьянова выложила фото в черной обтягивающей юбке

11:25
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
Каролина Севастьянова. Фото Instagram
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Российская художественная гимнастка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в Instagram.

Спортсменка выложила фотографию в черной обтягивающей юбке.

Публикация от Karolina (@karolisha.s)

«Какие ножки!» — отреагировал один из подписчиков гимнастки в комментариях.

Севастьянова — олимпийская чемпионка-2012 в групповом многоборье. После Игр в Лондоне гимнастка приняла решение завершить профессиональную карьеру.

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Иван Торопцев все материалы автора
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