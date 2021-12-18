«Я и моя обезьянка». Футболистка Коваленко показала фото в бикини с Глушаковым
Футболистка Коваленко показала фото с Глушаковым и назвала его обезьянкой
13:59
Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала новый пост в своем Instagram. Супруга полузащитника «Химок» Дениса Глушакова показала подписчикам фотографии в бикини.
На одном из снимков 34-летний Глушаков показывает язык.
«Я и моя обезьянка», — написала Коваленко.
Пара вместе с дочерью Милой находится в отпуске.
Коваленко также является футболисткой женской сборной России. Она провела 13 матчей в составе национальной команды.
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