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«Я и моя обезьянка». Футболистка Коваленко показала фото в бикини с Глушаковым

Футболистка Коваленко показала фото с Глушаковым и назвала его обезьянкой
13:59
Ксения Коваленко и Денис Глушаков. Фото Instagram
Ксения Коваленко и Денис Глушаков. Фото Instagram
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Футболистка ЦСКА Ксения Коваленко опубликовала новый пост в своем Instagram. Супруга полузащитника «Химок» Дениса Глушакова показала подписчикам фотографии в бикини.

На одном из снимков 34-летний Глушаков показывает язык.

«Я и моя обезьянка», — написала Коваленко.

Пара вместе с дочерью Милой находится в отпуске.

Коваленко также является футболисткой женской сборной России. Она провела 13 матчей в составе национальной команды.

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