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«Не перевелись еще таланты на земле Донской». Карпин выложил видео с поющей женой

19:27
Валерий Карпин с женой. Фото Instagram
Валерий Карпин с женой. Фото Instagram
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин выложил новый пост в Instagram. Он показал видео выступление его жены Дарьисо сцены.

«Не перевелись еще таланты на земле Донской. Особенно, когда прибухнут. Как вам аккомпаниатор? По мне просто лучший», — пошутил Карпин.

Публикация от Valeri Karpin (@vgkarpin)

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Иван Шитик все материалы автора
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