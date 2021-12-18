«Не перевелись еще таланты на земле Донской». Карпин выложил видео с поющей женой
19:27
Главный тренер сборной России Валерий Карпин выложил новый пост в Instagram. Он показал видео выступление его жены Дарьисо сцены.
«Не перевелись еще таланты на земле Донской. Особенно, когда прибухнут. Как вам аккомпаниатор? По мне просто лучший», — пошутил Карпин.
Читайте также
Мощное интервью Филимонова: признался в участии в договорняке, Слуцкий — не топ-тренер, Романцев круче Лобановского
Реклама
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю