«Денису повезло». Жена Глушакова футболистка Коваленко показала видео в белом купальнике
Жена Глушакова футболистка Коваленко показала видео в белом купальнике
11:30
Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и супруга хавбека «Химок» Дениса Глушакова, опубликовала новый пост в своем Instagram.
26-летняя российская спортсменка показала подписчикам видео в белом купальнике в бассейне. Она вместе с дочерью Милой и 34-летним Глушаковым находится в отпуске.
В комментариях под видео девушки эмодзи с сердцем оставил Глушаков.
«Просто топ! Денису повезло с такой красоткой», — написал один из пользователей под видео.
Ксения Коваленко является футболисткой женской сборной России. Она провела 13 матчей в составе национальной команды.
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