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«Денису повезло». Жена Глушакова футболистка Коваленко показала видео в белом купальнике

Жена Глушакова футболистка Коваленко показала видео в белом купальнике
11:30
Ксения Коваленко. Фото Instagram
Ксения Коваленко. Фото Instagram
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Ксения Коваленко, футболистка ЦСКА и супруга хавбека «Химок» Дениса Глушакова, опубликовала новый пост в своем Instagram.

26-летняя российская спортсменка показала подписчикам видео в белом купальнике в бассейне. Она вместе с дочерью Милой и 34-летним Глушаковым находится в отпуске.

В комментариях под видео девушки эмодзи с сердцем оставил Глушаков.

«Просто топ! Денису повезло с такой красоткой», — написал один из пользователей под видео.

Ксения Коваленко является футболисткой женской сборной России. Она провела 13 матчей в составе национальной команды.

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