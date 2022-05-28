Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 20:06

«Как они выпирают». Загитова показала сочное видео в откровенном костюме

Алина Загитова показала видео с фотосессии в откровенном костюме
Читать «СЭ» в
Алина Загитова.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Спортсменка показала видео с фотосессии в откровенном костюме.

Подписчики оценили видео: «Красотка», «Огонь», «Это пожар», «Великолепна».

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.

Фигурное катание
Алина Загитова
15
3
Читайте также
Морская капуста: польза и вред для организма человека
Лепс, 650 актеров и шампанское «Кубок наш». Как финал Кубка России превращают в грандиозное шоу
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Вот это тачка». Жена Овечкина показала, как прошел день рождения сына
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости