«Как они выпирают». Загитова показала сочное видео в откровенном костюме

Алина Загитова показала видео с фотосессии в откровенном костюме

Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Спортсменка показала видео с фотосессии в откровенном костюме.

Подписчики оценили видео: «Красотка», «Огонь», «Это пожар», «Великолепна».

В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.

Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.