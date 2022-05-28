«Как они выпирают». Загитова показала сочное видео в откровенном костюме
Алина Загитова показала видео с фотосессии в откровенном костюме
Российская фигуристка Алина Загитова опубликовала новый пост в своем Telegram-канале. Спортсменка показала видео с фотосессии в откровенном костюме.
Подписчики оценили видео: «Красотка», «Огонь», «Это пожар», «Великолепна».
В 2018 году Загитова выиграла золото Олимпиады и серебро в командных соревнованиях. Также она является чемпионкой мира и Европы.
Загитова приостановила карьеру после финала серии «Гран-при» в 2019 году.
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