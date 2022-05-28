«Вот это тачка». Жена Овечкина показала, как прошел день рождения сына
Супруга Овечкина показала, как они празднуют день рождения сына
Жена российского хоккеиста Александра Овечкина Настасья Шубская показала, как они празднуют день рождения сына Ильи. Мальчик родился 27 мая 2020 года.
Девушка опубликовала совместную фотографию с мужем и детьми на фоне большого количества воздушных шаров и подарков.
«Наше праздничное утро. С днем рождения, наш любимый сыночек! Будь счастлив!» — подписала снимок Настасья.
Жена Овечкина показала, как они празднуют день рождения сына.
Соцсети Настасьи Шубской.
Под постом болельщики поздравили сына хоккеиста и удивились подаркам:
«Вот это тачка».
«Это же синий трактор, поздравляю!»
«Здоровья и успехов сыночку».
18 мая стало известно, что Овечкин вернулся в Россию к своей семье после того, как «Вашингтон» проиграл «Флориде» (2-4) в первом раунде плей-офф НХЛ и вылетел из розыгрыша Кубка Стэнли.
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