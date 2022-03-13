«Фантастика, вот это ноги». Фигуристка Медведева выложила фото в черном платье
Российская фигуристка Евгения Медведева показала фото в черном платье
Двукратная серебряная призерка олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в своем Instagram. 22-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографию в черном платье на льду.
Болельщики положительно оценили новую публикацию Медведевой.
«Фантастика, вот это ноги», — отреагировал один из пользователей.
«Потрясающая», — написал другой подписчик.
«Как же я люблю тебя», — оставила такой комментарий moskalevass.
«Лучшая», — написала ksyushaa94.
Евгения Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).
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