«Фантастика, вот это ноги». Фигуристка Медведева выложила фото в черном платье

Двукратная серебряная призерка олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в своем Instagram. 22-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографию в черном платье на льду.

Болельщики положительно оценили новую публикацию Медведевой.

«Фантастика, вот это ноги», — отреагировал один из пользователей.

«Потрясающая», — написал другой подписчик.

«Как же я люблю тебя», — оставила такой комментарий moskalevass.

«Лучшая», — написала ksyushaa 94 .

Евгения Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).