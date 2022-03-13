Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 22:00

«Фантастика, вот это ноги». Фигуристка Медведева выложила фото в черном платье

Российская фигуристка Евгения Медведева показала фото в черном платье
Сергей Баюшкин
Корреспондент
Евгения Медведева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Двукратная серебряная призерка олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева опубликовала новый пост в своем Instagram. 22-летняя российская спортсменка показала подписчикам фотографию в черном платье на льду.

Болельщики положительно оценили новую публикацию Медведевой.

«Фантастика, вот это ноги», — отреагировал один из пользователей.

«Потрясающая», — написал другой подписчик.

«Как же я люблю тебя», — оставила такой комментарий moskalevass.

«Лучшая», — написала ksyushaa94.

Евгения Медведева также является двукратной чемпионкой мира (2016, 2017) и дважды становилась чемпионкой Европы (2016, 2017).

Фигурное катание
Евгения Медведева
1
0
Читайте также
Интервальное голодание: схемы для начинающих, меню, плюсы и минусы
Сергей Степашин: «Семин готов вернуться в «Локомотив», иностранцы в «Динамо» пока остаются, а Абрамовичу никто помогать не собирается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ого, как ноги похудели». Загитова выложила фото в кожаных штанах
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости