Юлия Ефимова покрасила волосы в рыжий цвет

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова кардинально сменила имидж, покрасив волосы в ярко рыжий цвет. Фотографию с новым образом 29-летняя пловчиха опубликовала на своей странице в Instagram.

«Новый стиль», — так подписала фотографию Ефимова.

Подписчики спортсменки нашли сходство Юлии с певицей Анастасией Стоцкой и героиней фильма «Аквамен» Мерой.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.