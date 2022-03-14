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Юлия Ефимова покрасила волосы в рыжий цвет

Галина Глазко
Юлия Ефимова.
Фото Instagram

Трехкратный призер Олимпийских игр по плаванию Юлия Ефимова кардинально сменила имидж, покрасив волосы в ярко рыжий цвет. Фотографию с новым образом 29-летняя пловчиха опубликовала на своей странице в Instagram.

«Новый стиль», — так подписала фотографию Ефимова.

Подписчики спортсменки нашли сходство Юлии с певицей Анастасией Стоцкой и героиней фильма «Аквамен» Мерой.

Ефимова — трехкратный призер Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Юлия Ефимова
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