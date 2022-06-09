Дочь Гретцки выложила откровенное фото с тряпочками вместо трусиков и топа
Дочь Гретцки выложила откровенное фото в купальнике
Паулина Гретцки, дочь лучшего бомбардира и снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки, опубликовала откровенное фото у себя в соцсетях.
33-летняя дочь легендарного хоккеиста выложила фото в синем купальнике.
Паулина Гретцки.
Соцсети Паулины Гретцки
Паулина Гретцки — модель и певица, она начала карьеру в 2005 году и снималась для таких журналов, как Maxim и Sport Illustrated.
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