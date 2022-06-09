Статьи
Матч-центр
Газета
Фото
Видео
Сюжеты
Live
Опросы
Главная
Женская лига

Сегодня, 13:59

Дочь Гретцки выложила откровенное фото с тряпочками вместо трусиков и топа

Дочь Гретцки выложила откровенное фото в купальнике
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Паулина Гретцки.
Фото Соцсети Паулины Гретцки

Паулина Гретцки, дочь лучшего бомбардира и снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки, опубликовала откровенное фото у себя в соцсетях.

33-летняя дочь легендарного хоккеиста выложила фото в синем купальнике.

Паулина Гретцки. Фото Соцсети Паулины Гретцки
Паулина Гретцки.
Соцсети Паулины Гретцки

Паулина Гретцки — модель и певица, она начала карьеру в 2005 году и снималась для таких журналов, как Maxim и Sport Illustrated.

5
1
Читайте также
Загитова гонится за Плющенко: кто дольше всех не объявляет об уходе из спорта и с какой целью?
Блаттера и Платини судят в Швейцарии. Оба обвиняются в коррупции, мошенничестве и взятках за ЧМ в России и Катаре
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Загитова показала, как готовит стейки из семги в халатике
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости